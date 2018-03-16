В бельгийском Антверпене прогремели два мощных взрыва: уничтожены 14 легковых автомобилей

Новости Бельгии. Два мощных взрыва прогремели в бельгийском Антверпене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Однако в результате инцидента были уничтожены 14 легковых авто, также серьезно повреждены фасады двух жилых домов. Произошедшее полицейские не считают террористической атакой.

8 марта на юге страны произошел подобный случай. Неизвестные сожгли около двух десятков машин на парковке. По мнению правоохранителей, речь может идти о разборках местных наркогруппировок.