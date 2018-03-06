В Бельгии задержаны 8 человек, которые планировали серию терактов

По его результатам в двух городах задержаны 8 человек, подозреваемые в преступных действиях. Хотя при обысках в их жилищах полицейским не удалось обнаружить ни оружия, ни взрывчатых механизмов, стражи порядка уверены, что именно эти люди планировали целую серию нападений на территории страны.