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В Бельгии задержаны 8 человек, которые планировали серию терактов

06 марта 2018 08:41
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Новости Бельгии. Антитеррористический рейд провели бельгийские правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии задержаны 8 человек, которые планировали серию терактов-1

По его результатам в двух городах задержаны 8 человек, подозреваемые в преступных действиях. Хотя при обысках в их жилищах полицейским не удалось обнаружить ни оружия, ни взрывчатых механизмов, стражи порядка уверены, что именно эти люди планировали целую серию нападений на территории страны.

В Бельгии задержаны 8 человек, которые планировали серию терактов-4

# Теракт # Фотофакт

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