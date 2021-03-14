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В Бельгии протестующие использовали холодное оружие и бросались камнями. Пострадали более 10 полицейских

14 марта 2021 13:14
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Новости Бельгии. В бельгийском Льеже акция протеста в поддержку движения против полицейского насилия переросла в столкновения с правоохранителями, а затем в погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии протестующие использовали холодное оружие и бросались камнями. Пострадали более 10 полицейских -1

Протестующие разбивали витрины магазинов, ресторанов и даже окна в центральном комиссариате полиции и мэрии Льежа. Они забрасывали правоохранителей и их служебные машины камнями, бутылками и дорожными знаками. Силовикам пришлось использовать водометы и слезоточивый газ.

В Бельгии протестующие использовали холодное оружие и бросались камнями. Пострадали более 10 полицейских -4

В беспорядках приняли участие не менее 300 молодых людей. Городские власти сообщили, что погромы носили организованный характер, у их участников было холодное оружие.

В Бельгии протестующие использовали холодное оружие и бросались камнями. Пострадали более 10 полицейских -7

В ходе столкновений ранения получили более 10 полицейских, задержаны несколько десятков человек.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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