Прямой эфир

В Бельгии полиция задержала троих человек, подозреваемых в причастности к парижским терактам

13 апреля 2016 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. В Бельгии полиция задержала троих человек, подозреваемых в причастности к парижским терактам. Очередные рейды и обыски правоохранители провели на юге Брюсселя. Сейчас задержанных допрашивают, и уже сегодня может быть решен вопрос об их аресте. 

Напомню, вечером 13 ноября 2015 года несколько групп террористов совершили скоординированные атаки на концертный зал, стадион, а также кафе и рестораны в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В нападении, помимо смертников, участвовали автоматчики.

Жертвами парижских терактов стали 130 человек, более 350 были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
Террористы в Сирии отпустили еще одну группу заложников из 92 человек
13 апреля 2016 06:25

Террористы в Сирии отпустили еще одну группу заложников из 92 человек

Кровавая драма в Санкт-Петербурге: в военном госпитале убили двух медсестер
12 апреля 2016 16:52

Кровавая драма в Санкт-Петербурге: в военном госпитале убили двух медсестер

Конфликт в Нагорном Карабахе: для урегулирования создают Контактную группу в рамках Организации исламского сотрудничества
12 апреля 2016 16:47

Конфликт в Нагорном Карабахе: для урегулирования создают Контактную группу в рамках Организации исламского сотрудничества