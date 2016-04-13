Новости Бельгии. В Бельгии полиция задержала троих человек, подозреваемых в причастности к парижским терактам. Очередные рейды и обыски правоохранители провели на юге Брюсселя. Сейчас задержанных допрашивают, и уже сегодня может быть решен вопрос об их аресте.

Напомню, вечером 13 ноября 2015 года несколько групп террористов совершили скоординированные атаки на концертный зал, стадион, а также кафе и рестораны в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В нападении, помимо смертников, участвовали автоматчики.

Жертвами парижских терактов стали 130 человек, более 350 были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.