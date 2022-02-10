В Бельгии катастрофически не хватает учителей. Преподаватели недовольны условиями труда

В Брюсселе несколько сот демонстрантов собрались у здания регионального правительства, чтобы донести до него свои требования. В первую очередь в стране необходимо решить кадровый голод, так как катастрофически не хватает учителей. Сами школы находятся в бедственном положении, многие требуют капитального ремонта, не хватает оборудования. Эту акцию протеста горячо поддержали около 10 учеников.