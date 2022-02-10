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В Бельгии катастрофически не хватает учителей. Преподаватели недовольны условиями труда

10 февраля 2022 16:14
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Новости Бельгии. Бельгийские учителя провели акцию протеста против тяжелых условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бельгии катастрофически не хватает учителей. Преподаватели недовольны условиями труда-1

В Брюсселе несколько сот демонстрантов собрались у здания регионального правительства, чтобы донести до него свои требования. В первую очередь в стране необходимо решить кадровый голод, так как катастрофически не хватает учителей. Сами школы находятся в бедственном положении, многие требуют капитального ремонта, не хватает оборудования. Эту акцию протеста горячо поддержали около 10 учеников.

# Акции протеста # Фотофакт

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