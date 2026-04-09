В Бельгии из-за рекордного урожая картофеля 860 тысяч тонн продукции оказались невостребованными

Европейский аграрный сектор в тревоге: в Бельгии из-за рекордного урожая 860 тысяч тонн картофеля оказались невостребованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина в отсутствии государственного планирования.

Крупные производители картофеля фри отказались от закупок из-за нехватки мощностей, а цены на клубни стремительно падают. Фермеры начали бесплатно раздавать урожай, а его остатки пойдут на корм животным или в биогаз. При этом Еврокомиссия, тратящая миллиарды на «зеленую» повестку, не смогла отрегулировать рыночные механизмы.