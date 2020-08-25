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В Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами

25 августа 2020 09:11
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Новости Ливана. В ливанском Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами. Емкости найдены в ходе обследования территории порта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами-1

В Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами-3

В операции, которая длилась больше недели, были задействованы подразделение саперов и группа французских экспертов. По предварительной информации, в 25 контейнерах находилась соляная кислота, что было в остальных, пока не сообщается. Известно лишь, что это потенциально опасные вещества, утечка которых представляет угрозу.

Напомним, именно подобные химикаты стали причиной гибели 178 человек.

«Его последствия будут стоить нам миллиарды долларов». Что происходит в Бейруте после мощного взрыва

В Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами-6

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры. Расследование трагического инцидента продолжается. По уголовному делу уже арестованы 19 чиновников.

# Взрыв # Фотофакт

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