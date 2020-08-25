В Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами

Новости Ливана. В ливанском Бейруте обнаружили 79 контейнеров с опасными химикатами. Емкости найдены в ходе обследования территории порта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции, которая длилась больше недели, были задействованы подразделение саперов и группа французских экспертов. По предварительной информации, в 25 контейнерах находилась соляная кислота, что было в остальных, пока не сообщается. Известно лишь, что это потенциально опасные вещества, утечка которых представляет угрозу.

Напомним, именно подобные химикаты стали причиной гибели 178 человек.

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