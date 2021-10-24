В Баварии проходит Олимпиада по бороде. В конкурсе участвуют около 100 мужчин

Новости Германии. В Баварии проходят Олимпийские игры по бороде. В них принимают участие около 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладатели замысловатой щетины соревнуются в нескольких категориях: «усы», «подбородок и щека» и «полная борода». Есть субдисциплины, такие как «Дали» (образец – заостренные усы художника Сальвадора Дали) или борода «Верди» (с частично выбритым лицом и пышными усами).