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В Баварии проходит Олимпиада по бороде. В конкурсе участвуют около 100 мужчин

24 октября 2021 15:32
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Новости Германии. В Баварии проходят Олимпийские игры по бороде. В них принимают участие около 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Баварии проходит Олимпиада по бороде. В конкурсе участвуют около 100 мужчин-1

Обладатели замысловатой щетины соревнуются в нескольких категориях: «усы», «подбородок и щека» и «полная борода». Есть субдисциплины, такие как «Дали» (образец – заостренные усы художника Сальвадора Дали) или борода «Верди» (с частично выбритым лицом и пышными усами).  

В Баварии проходит Олимпиада по бороде. В конкурсе участвуют около 100 мужчин-4

Для участия в Олимпиаде съехались, похоже, все бородачи Германии, которых объединяет тематический клуб.  

# Конкурс # Фотофакт

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