В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, четверым удалось спастись

Новости России. 11 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в селе в Башкирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло ночью.
Новости России. 11 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в селе в Башкирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло ночью.
В одноэтажном здании находились 15 человек. Четверым удалось спастись. Тела остальных обнаружили прибывшие на место экстренные службы. Ликвидировать возгорание, которое охватило всю площадь здания, смогли лишь спустя несколько часов.
Выяснилось, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения, а также не имел лицензии на круглосуточное размещение постояльцев.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.