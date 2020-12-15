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В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, четверым удалось спастись

15 декабря 2020 09:14
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Новости России. 11 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в селе в Башкирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло ночью.

В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, четверым удалось спастись-1

В одноэтажном здании находились 15 человек. Четверым удалось спастись. Тела остальных обнаружили прибывшие на место экстренные службы. Ликвидировать возгорание, которое охватило всю площадь здания, смогли лишь спустя несколько часов.

В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, четверым удалось спастись-4

Выяснилось, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения, а также не имел лицензии на круглосуточное размещение постояльцев.

В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, четверым удалось спастись-7

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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