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В Барселоне по подозрению в причастности к терактам задержали 8 человек

25 апреля 2017 15:22
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Новости Испания. В окрестностях Барселоны провели масштабную антитеррористическую операцию. В стране четвертый из пяти уровень опасности.

Проведены десятки обысков, 8 человек задержаны.

В Барселоне по подозрению в причастности к терактам задержали 8 человек-1

Некоторых из них подозревают в причастности к ряду запрещенных группировок.

Не исключено, что именно они совершили серию терактов в Брюсселе в марте 2016 года.

Напоминаем, что первая атака произошла в международном аэропорту, вторая – в вагоне метро. В результате 32 человека погибли, еще более 300 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Фотофакт

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