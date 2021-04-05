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В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами

05 апреля 2021 09:35
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Новости Бангладеш. Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в Бангладеш после столкновения с другим судном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангладеш затонул паром с 50 пассажирами-1

В результате погибли по меньшей мере 5 человек, 11 удалось спасти. Спасатели ищут выживших, но в полиции отмечают, что из-за погодных условий этот процесс затруднен.

# Авария # Фотофакт

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