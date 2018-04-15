В Бангладеш поезд сошёл с рельсов. Погибли четыре человека

Как сообщает портал bdnews.24, последние четыре вагона сошли с рельсов. Из-за большой скорости движения поезд некоторое время тянул вагоны за собой, в результате чего два из них опрокинулись.

Три пассажира от полученных травм скончались на месте. Их тела переданы полиции для опознания. Ещё семь пострадавших были госпитализированы, в их числе 12-летний ребёнок. Позже сообщили, что один из пациентов (38-летний) скончался.

Из-за произошедшего нарушено железнодорожное сообщение.

Ведётся расследование.