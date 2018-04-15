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В Бангладеш поезд сошёл с рельсов. Погибли четыре человека

15 апреля 2018 12:24
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Новости Бангладеш. 15 апреля в городе Тонги поезд сошёл с рельсов.  

Как сообщает портал bdnews.24, последние четыре вагона сошли с рельсов. Из-за большой скорости движения поезд некоторое время тянул вагоны за собой, в результате чего два из них опрокинулись.  

В Бангладеш поезд сошёл с рельсов. Погибли четыре человека-1

Фото: bdnews.24  

Три пассажира от полученных травм скончались на месте. Их тела переданы полиции для опознания. Ещё семь пострадавших были госпитализированы, в их числе 12-летний ребёнок. Позже сообщили, что один из пациентов (38-летний) скончался.  

Из-за произошедшего нарушено железнодорожное сообщение.  

Ведётся расследование.  

# Авария

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