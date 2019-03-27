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В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото

27 марта 2019 06:52
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Новости Таиланда. Эта порода четвероногих очень популярна среди тайцев, поэтому у необычного заведения нет отбоя от клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото-1

Собаки просятся на руки к посетителям, очень любят играть и фотографироваться. Всего в кафе живут 12 корги. Животные работают шесть дней в неделю.

В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото-4

А чтобы собаки не уставали, пообщаться с ними разрешают всего по часу не больше трех раз в день. Стоит этот приятный сеанс около 11 долларов с человека.

В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото-7

В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото-9

В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото-11

В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото-13

В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото-15

# Собаки # Фотофакт

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