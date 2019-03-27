В Бангкоке открылось корги-кафе: 7 фото

Новости Таиланда. Эта порода четвероногих очень популярна среди тайцев, поэтому у необычного заведения нет отбоя от клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собаки просятся на руки к посетителям, очень любят играть и фотографироваться. Всего в кафе живут 12 корги. Животные работают шесть дней в неделю.