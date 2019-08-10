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В Балтийском море купаться опасно: в воде обнаружены опасные бактерии

10 августа 2019 13:51
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Людям с ослабленной иммунной системой плавать в Балтийском море небезопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В группе риска находятся пожилые, люди с проблемами печени, а также диабетики.

В Балтийском море купаться опасно: в воде обнаружены опасные бактерии-1

К такому выводу пришли немецкие врачи после обнаружения в воде опасных бактерий. Микроорганизмы проникают в тело даже через мелкие порезы на коже и заражают его. Первой жертвой такой инфекции стала пожилая женщина.

Медики отмечают, что из-за аномальной жары активность бактерий усилилась: при температуре воды свыше +20 градусов их размножение значительно ускоряется.

В Балтийском море купаться опасно: в воде обнаружены опасные бактерии-4

# Заболевания # Фотофакт

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