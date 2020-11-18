В Багдаде правительственный квартал обстреляли ракетами

Новости Ирака. Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ударов погиб ребенок, еще пять человек были ранены.
Новости Ирака. Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ударов погиб ребенок, еще пять человек были ранены.
По предварительной информации, на территории иракской столицы упали шесть ракет. Одна взорвалась в воздухе.
Пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывают помощь медики. Ведется поиск организаторов ракетного обстрела. В объединенном командовании Вооруженных сил Ирака заявили, что виновные будут привлечены к ответственности.