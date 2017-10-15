В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий

Одни из участков начали работать с 6 утра по минскому времени, другие – с 11, когда отдельные пункты уже закрывались.

Власти республики официально разрешили коммунам и городам устанавливать время работы участков так, как им удобнее. Выбор у австрийцев, надо сказать, внушительный. В парламент стремятся 16 партий! Среди самых популярных – Австрийская народная и Социал-демократическая. Велики шансы и у правых националистов. Всего в Национальный совет необходимо избрать 183 депутата.