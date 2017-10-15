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В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий

15 октября 2017 12:24
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Новости Австрии. Избирательные участки открылись и в Австрии – страна выбирает парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий -1

Одни из участков начали работать с 6 утра по минскому времени, другие – с 11, когда отдельные пункты уже закрывались.

В Австрии выбирают парламент: участвуют представители 16 партий -3

Власти республики официально разрешили коммунам и городам устанавливать время работы участков так, как им удобнее. Выбор у австрийцев, надо сказать, внушительный. В парламент стремятся 16 партий! Среди самых популярных – Австрийская народная и Социал-демократическая. Велики шансы и у правых националистов. Всего в Национальный совет необходимо избрать 183 депутата. 

# Фотофакт # Международная политика

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