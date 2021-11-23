В Австрии ввели жёсткий карантин. Предполагается, что он продлится не дольше 10 дней

В Австрии людям запрещают выходить из дома без уважительной причины. Там действует жесткий карантин. Уже четвертый меньше чем за два года. В стране закрыты все рестораны, кафе, бары, театры, второстепенные магазины и парикмахерские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти обещают, что запрет продлится не более 10 дней. Болезненные меры вызваны низким уровнем вакцинации и тяжелой ситуацией в здравоохранении. Первоначально карантин должен был коснуться только непривитых жителей страны, как это сделали в соседней Чехии, но после изучения картины с заболеваемостью решили закрыть всю страну.