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В Австрии ввели жёсткий карантин. Предполагается, что он продлится не дольше 10 дней

23 ноября 2021 06:31
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В Австрии людям запрещают выходить из дома без уважительной причины. Там действует жесткий карантин. Уже четвертый меньше чем за два года. В стране закрыты все рестораны, кафе, бары, театры, второстепенные магазины и парикмахерские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии ввели жёсткий карантин. Предполагается, что он продлится не дольше 10 дней-1

Власти обещают, что запрет продлится не более 10 дней. Болезненные меры вызваны низким уровнем вакцинации и тяжелой ситуацией в здравоохранении. Первоначально карантин должен был коснуться только непривитых жителей страны, как это сделали в соседней Чехии, но после изучения картины с заболеваемостью решили закрыть всю страну.

В Австрии ввели жёсткий карантин. Предполагается, что он продлится не дольше 10 дней-4

Этот локдаун нанес серьезный удар по экономике. Его ввели в период подготовки к Рождеству, когда в Австрию съезжаются тысячи туристов полюбоваться праздничным украшением Вены, купить традиционные сувениры и посетить горные курорты. Рестораны, магазины и гостиницы могут, а, скорее всего, потеряют точно миллионы евро.

# Коронавирус # Фотофакт

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