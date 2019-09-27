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В Австрии в посылке вместо одежды прислали наркотики на сумму почти 500 тысяч евро

27 сентября 2019 07:24
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Новости Австрии. Необычный случай произошел в Австрии. Вместо заказанной в магазине одежды паре из города Линц пришла коробка с экстази, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии в посылке вместо одежды прислали наркотики на сумму почти 500 тысяч евро-1

В посылке оказалось 25 тысяч опасных таблеток. По оценкам экспертов, стоимость партии на черном рынке могла составить около 500 тысяч евро.

Правоохранителям удалось установить личность адресата незаконного груза. Им оказался житель Шотландии. Подозреваемый задержан. Начато расследование.

В Австрии в посылке вместо одежды прислали наркотики на сумму почти 500 тысяч евро-4

# Наркотики # Фотофакт

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