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В Австрии прошли митинги против поставок оружия Украине

06 марта 2023 08:07
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Новости Австрии. Сотни австрийцев прошли маршем по улицам Вены, протестуя против поставок оружия Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии прошли митинги против поставок оружия Украине-1

По мнению людей, вышедших на улицы, отправка боеприпасов и техники не прекратит конфликт, а наоборот, приведет к еще большей его эскалации. Это выгодно лишь торговцам вооружениями, которые зарабатывают баснословные деньги. Кроме этого, демонстранты призвали правительство сохранять статус нейтральной страны, который имеет Австрия. Вовлекая ее в конфликт вопреки воле народа, власти грубо нарушают конституционные принципы. Но европейские власти слышать свой народ не хотят. Более того, аппетиты Брюсселя лишь растут. Теперь Евросоюз планирует отправлять оружие и боеприпасы на Украину за счет стран, которые не входят в ЕС. Для поощрения новых союзников Еврокомиссия намерена выделить миллиард евро. Ожидается, что министры обороны ЕС обсудят этот план уже 7 марта на неформальной встрече в Швеции.

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# Акции протеста # Фотофакт

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