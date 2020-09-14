В Австрии начинается вторая волна пандемии коронавируса

Новости Австрии. Вторая волна пандемии COVID-19 начинается в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. Вторая волна пандемии COVID-19 начинается в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заболевших в стране увеличивается ежедневно. Если две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, 13 сентября их стало более 850. Особенно тяжелая ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50 % всех новых инфицированных в стране. В ближайшие дни ожидается прирост новых заболевших до тысячи в сутки.
Австрия с 14 сентября объявила обязательный масочный режим при посещении общественных учреждений, а также закрытых объектов в сфере торговли и оказания услуг. Число участников массовых мероприятий также будет ограничено.