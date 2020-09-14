В Австрии начинается вторая волна пандемии коронавируса

Число заболевших в стране увеличивается ежедневно. Если две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, 13 сентября их стало более 850. Особенно тяжелая ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50 % всех новых инфицированных в стране. В ближайшие дни ожидается прирост новых заболевших до тысячи в сутки.