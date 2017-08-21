В Австрии на фестивале ураган разрушил гигантский шатер: погибли 2 человека, за жизни 10-х борются врачи

Новости Австрии. Австрийские медики борются за жизни 10 пострадавших от урагана на фестивале музыки. Люди в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла 19 августа. На площадку, где собрались порядка 700 человек, внезапно налетел ураганный ветер и обрушил на людей гигантский шатер. Под громоздкими конструкциями погибли 2 человека – молодые парень и девушка. Около 120 получили различные травмы. Некоторых пациентов уже 21 августа начнут выписывать из госпиталей.