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В Австрии на фестивале ураган разрушил гигантский шатер: погибли 2 человека, за жизни 10-х борются врачи

21 августа 2017 06:52
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Новости Австрии. Австрийские медики борются за жизни 10 пострадавших от урагана на фестивале музыки. Люди в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия произошла 19 августа. На площадку, где собрались порядка 700 человек, внезапно налетел ураганный ветер и обрушил на людей гигантский шатер. Под громоздкими конструкциями погибли 2 человека – молодые парень и девушка. Около 120 получили различные травмы. Некоторых пациентов уже 21 августа начнут выписывать из госпиталей.

# Фотофакт # Несчастный случай

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