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В Австрии могут жёстко ограничить ношение закрытой религиозной одежды

05 апреля 2018 09:10
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Новости Австрии. Ношение религиозной одежды могут жестко ограничить в австрийских школах и детских садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект о запрете хиджабов уже готовит правительство.

В Австрии могут жёстко ограничить ношение закрытой религиозной одежды-1

Делается это для обеспечения равных возможностей для учащихся и борьбы с дискриминацией.

Напомним, в 2017 году правительство Австрии запретило скрывать лица в общественных местах. Закон вступил в силу 1 октября. Носить лицевые повязки разрешено только по назначению врача, а также в морозную погоду или в дни праздников и маскарадов.

# Одежда # Фотофакт

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