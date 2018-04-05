В Австрии могут жёстко ограничить ношение закрытой религиозной одежды

Новости Австрии. Ношение религиозной одежды могут жестко ограничить в австрийских школах и детских садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законопроект о запрете хиджабов уже готовит правительство.

Делается это для обеспечения равных возможностей для учащихся и борьбы с дискриминацией.

Напомним, в 2017 году правительство Австрии запретило скрывать лица в общественных местах. Закон вступил в силу 1 октября. Носить лицевые повязки разрешено только по назначению врача, а также в морозную погоду или в дни праздников и маскарадов.