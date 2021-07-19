В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки

Новые жертвы разрушительных наводнений в Европейском регионе. В Австрии в результате сильнейших дождей погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину унесло течением реки. Спасательная операция завершилась безуспешно.

Страна оказалась под ударом мощного циклона вслед за другими государствами региона. В Бельгии число погибших уже превысило 30 человек. Более 160 жителей числятся пропавшими без вести.

Крайне сложная ситуация сохраняется и на западе Германии. В одном из регионов наводнение привело к разливу нефти. Большая вода затопила предприятия. В результате загрязняющие вещества попали в реку.

По последним данным, жертвами катастрофического потопа в стране стали 164 человека. Судьба еще сотен жителей остается неизвестной. Экономический ущерб от наводнений предстоит оценить специалистам. Однако уже очевидно, убытки колоссальные.