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В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки

19 июля 2021 12:44
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Новые жертвы разрушительных наводнений в Европейском регионе. В Австрии в результате сильнейших дождей погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину унесло течением реки. Спасательная операция завершилась безуспешно.

В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки-1

Страна оказалась под ударом мощного циклона вслед за другими государствами региона. В Бельгии число погибших уже превысило 30 человек. Более 160 жителей числятся пропавшими без вести.

В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки-4

Крайне сложная ситуация сохраняется и на западе Германии. В одном из регионов наводнение привело к разливу нефти. Большая вода затопила предприятия. В результате загрязняющие вещества попали в реку.

В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки-7

По последним данным, жертвами катастрофического потопа в стране стали 164 человека. Судьба еще сотен жителей остается неизвестной. Экономический ущерб от наводнений предстоит оценить специалистам. Однако уже очевидно, убытки колоссальные.

В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки-10

Канцлер Ангела Меркель в ходе поездки по регионам заявила, что немецкий язык не знает слов для описания причиненных разрушений. 

# Наводнение # Ангела Меркель # Фотофакт

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