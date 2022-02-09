В Австралию снова начнут пускать туристов. Какие условия надо соблюсти?

Новости Австралии. Австралия открывает границы для туристов спустя почти два года локдауна. Но на определенных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Австралия открывает границы для туристов спустя почти два года локдауна. Но на определенных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С конца февраля посетить страну смогут полностью вакцинированные путешественники. А вот антипрививочникам для въезда придется по-прежнему подавать специальное заявление. В случае одобрения заявки въезжающим гражданам необходимо будет пройти карантин в отеле.