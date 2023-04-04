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В Австралии жители с особенностями развития осваивают новые профессии

04 апреля 2023 07:47
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Новости Австралии. Безбарьерная среда в Австралии: жители с особенностями развития осваивают новые профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Нэда Дэвиса эта работа в кофейне первая в его жизни. В Аделаиде он учится варить кофе и обслуживать клиентов. Зарплату получает минимальную. Но и задача в данном случае другая – социализация. Людей, страдающих аутизмом, как Нэд, в Австралии 100 тысяч. И многие из них не могут найти работу. А это кафе в Аделаиде – часть проекта, который помогает людям.

В Австралии жители с особенностями развития осваивают новые профессии-1

Коннор Пангалло, руководитель проекта:
Сейчас наблюдается нехватка рабочей силы. Думаю, молодые люди с аутизмом обладают большим потенциалом, который могут использовать работодатели.

В Австралии жители с особенностями развития осваивают новые профессии-4

Вообще Нэд мечтает быть офисным служащим, но пока и работа в кафе его устраивает. Тем более, часть выручки идет на благотворительные проекты, чему парень очень рад.

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# Профессии # Новости Австралии # Фотофакт

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