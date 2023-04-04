Новости Австралии. Безбарьерная среда в Австралии: жители с особенностями развития осваивают новые профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Нэда Дэвиса эта работа в кофейне первая в его жизни. В Аделаиде он учится варить кофе и обслуживать клиентов. Зарплату получает минимальную. Но и задача в данном случае другая – социализация. Людей, страдающих аутизмом, как Нэд, в Австралии 100 тысяч. И многие из них не могут найти работу. А это кафе в Аделаиде – часть проекта, который помогает людям.