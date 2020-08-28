В Австралии жертвами шторма стали 3 человека, в том числе ребёнок

Новости Австралии. Мощный шторм обрушился на побережье Австралии. Его жертвами стали как минимум 3 человека, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они погибли из-за упавших деревьев.

Ураганный ветер сносит все на своем пути: повреждены десятки зданий и автомобилей. Без электричества по всему штату Виктория остались жители 90 городов. Речь идет о более чем сотне тысяч пользователей. В экстренную службу региона поступило свыше 2 тысяч звонков. Восстановлением электроснабжения занимаются десятки бригад.