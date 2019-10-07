В Австралии женщина купила в супермаркете виноград и нашла в нем швейные иглы

Новости Австралии. В австралийском Мельбурне расследуют новые случаи обнаружения швейных игл в ягодах. На этот раз местная жительница нашла колющие предметы в винограде из супермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже третий подобный случай за последний месяц. В сентябре прошлого года правоохранители уже проводили федеральное расследование после серии случаев обнаружения «острой» начинки в клубнике семи австралийских производителей.