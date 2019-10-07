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В Австралии женщина купила в супермаркете виноград и нашла в нем швейные иглы

07 октября 2019 12:29
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Новости Австралии. В австралийском Мельбурне расследуют новые случаи обнаружения швейных игл в ягодах. На этот раз местная жительница нашла колющие предметы в винограде из супермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Австралии женщина купила в супермаркете виноград и нашла в нем швейные иглы -1

Это уже третий подобный случай за последний месяц. В сентябре прошлого года правоохранители уже проводили федеральное расследование после серии случаев обнаружения «острой» начинки в клубнике семи австралийских производителей.

В Австралии женщина купила в супермаркете виноград и нашла в нем швейные иглы -4

Позже иголки также были найдены в бананах, яблоках и грушах. В совершении преступления обвинили 50-летнюю работницу одной из клубничных ферм. Женщина ждет приговора суда.

В Австралии женщина купила в супермаркете виноград и нашла в нем швейные иглы -7

В Австралии женщина купила в супермаркете виноград и нашла в нем швейные иглы -9

# Еда # Фотофакт

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