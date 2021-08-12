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В Австралии у побережья в сетях запутался кит. Его удалось спасти

12 августа 2021 12:36
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Новости Австралии. Настоящая спасательная операция развернулась в Австралии. У побережья Квинсленда в сетях запутался 8-метровый горбатый кит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии у побережья в сетях запутался кит. Его удалось спасти-1

Млекопитающее заметили местные серфингисты и попытались помочь ему, однако потерпели неудачу. Прибывшие к месту ЧП спасатели весь день разрезали сети, но довести дело до конца не получилось из-за поднявшегося шторма. Чтобы не потерять кита, к нему прикрепили маячок.

В Австралии у побережья в сетях запутался кит. Его удалось спасти-4

Утром специалисты вернулись и, наконец, освободили горбача от пут. Все это время рядом с морским гигантом плавали его сородичи.

# Животные # Фотофакт

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