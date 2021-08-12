В Австралии у побережья в сетях запутался кит. Его удалось спасти

Новости Австралии. Настоящая спасательная операция развернулась в Австралии. У побережья Квинсленда в сетях запутался 8-метровый горбатый кит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Млекопитающее заметили местные серфингисты и попытались помочь ему, однако потерпели неудачу. Прибывшие к месту ЧП спасатели весь день разрезали сети, но довести дело до конца не получилось из-за поднявшегося шторма. Чтобы не потерять кита, к нему прикрепили маячок.