В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров

Новости Беларуси. Стремительно растет площадь лесных пожаров в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стремительно растет площадь лесных пожаров в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На восточном побережье страны зафиксировано более 50 очагов возгорания, половину из них локализовать не удается уже несколько дней. Жители крупнейшего города страны – Сиднея – задыхаются от смога.
За медицинской помощью обращаются десятки человек. Пламя уже уничтожило свыше миллиона гектаров земли и около 600 жилых домов. Борьбу со стихией ведут круглые сутки.