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В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров

20 ноября 2019 11:32
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Новости Беларуси. Стремительно растет площадь лесных пожаров в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров-1

На восточном побережье страны зафиксировано более 50 очагов возгорания, половину из них локализовать не удается уже несколько дней. Жители крупнейшего города страны – Сиднея – задыхаются от смога.

В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров-4

За медицинской помощью обращаются десятки человек. Пламя уже уничтожило свыше миллиона гектаров земли и около 600 жилых домов. Борьбу со стихией ведут круглые сутки.

В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров-7

# Пожар # Фотофакт

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