В Австралии стремительно растёт площадь лесных пожаров

Новости Беларуси. Стремительно растет площадь лесных пожаров в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восточном побережье страны зафиксировано более 50 очагов возгорания, половину из них локализовать не удается уже несколько дней. Жители крупнейшего города страны – Сиднея – задыхаются от смога.