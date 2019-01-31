В Австралии собаки будут охранять посетителей кафе от наглых чаек

Новости Австралии. Собаки будут защищать посетителей оперы в Сиднее от назойливых чаек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Собаки будут защищать посетителей оперы в Сиднее от назойливых чаек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На такие меры было решено пойти из-за поведения птиц, которые прямо из тарелок нагло отбирают еду у посетителей кафе и ресторанов, расположенных у здания оперы.
Теперь у столиков будут дежурить 5 специально обученных четвероногих, задача которых – отпугивать чаек. Ранее администрация театра пробовала избавиться от приставучих птиц с помощью технологичного «пугала», на которое было затрачено более 6 500 долларов. Однако пернатые быстро привыкли к нему и перестали бояться.