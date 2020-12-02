В Австралии пожары уничтожили половину острова из списка ЮНЕСКО

Новости Австралии. В Австралии вновь бушуют природные пожары. Огонь уничтожил половину острова Фрейзер, который находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь возгорания уже превысила 76 тысяч гектаров. Пламя вплотную подобралось к одной из курортных зон, из-за чего власти были вынуждены экстренно эвакуировать отдыхающих. К ликвидации пожаров привлечены десятки специалистов, а также воздушная и наземная техника, однако взять ситуацию под контроль пока не удается.