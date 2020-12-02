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В Австралии пожары уничтожили половину острова из списка ЮНЕСКО

02 декабря 2020 12:48
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Новости Австралии. В Австралии вновь бушуют природные пожары. Огонь уничтожил половину острова Фрейзер, который находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии пожары уничтожили половину острова из списка ЮНЕСКО-1

Площадь возгорания уже превысила 76 тысяч гектаров. Пламя вплотную подобралось к одной из курортных зон, из-за чего власти были вынуждены экстренно эвакуировать отдыхающих. К ликвидации пожаров привлечены десятки специалистов, а также воздушная и наземная техника, однако взять ситуацию под контроль пока не удается.

В Австралии пожары уничтожили половину острова из списка ЮНЕСКО-4

На территории страны установилась аномально жаркая погода, что затрудняет тушение. Днем столбики термометров держатся на отметке +45°C.

# Пожар # Фотофакт

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