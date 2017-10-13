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В Австралии погибли три парашютиста

13 октября 2017 11:00
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Новости Австралии. Три парашютиста погибли в австралийском штате Квинсленд во время выполнения прыжков. Одного спортсмена нашли на участке местного жителя, еще двоих обнаружили на дереве, запутавшимися в стропах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они скончались от полученных травм еще до приезда экстренных служб. По предварительным данным, спортсмен, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате парашюты не смогли правильно раскрыться, что и привело к трагедии.

# Несчастный случай

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