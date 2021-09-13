В Австралии на видео попало уникальное природное явление. Горбатые киты охотились прямо у берегов материка

Новости Австралии. В Австралии моряк снял на видео огромную стаю горбатых китов, которые кормились у побережья Нового Южного Уэльса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые считают это уникальным событием, так как ни стая такого размера, ни такой необычный способ охоты на рыбу, которым воспользовались киты, никогда ранее не фиксировались у берегов Австралии.