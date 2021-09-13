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В Австралии на видео попало уникальное природное явление. Горбатые киты охотились прямо у берегов материка

13 сентября 2021 14:20
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Новости Австралии. В Австралии моряк снял на видео огромную стаю горбатых китов, которые кормились у побережья Нового Южного Уэльса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии на видео попало уникальное природное явление. Горбатые киты охотились прямо у берегов материка-1

Ученые считают это уникальным событием, так как ни стая такого размера, ни такой необычный способ охоты на рыбу, которым воспользовались киты, никогда ранее не фиксировались у берегов Австралии.

В Австралии на видео попало уникальное природное явление. Горбатые киты охотились прямо у берегов материка-4

Примерно с сентября горбатые киты возвращаются в Антарктиду из более теплых северных вод, где они выращивают своих детенышей и часто проходят через побережье Нового Южного Уэльса.

# Животные # Фотофакт

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