В Австралии мужчина взял в плен женщину и устроил стрельбу по полицейским: убит случайный прохожий

Новости Австралии. Трагедия с захватом заложника разыгралась в австралийском Мельбурне. Террорист, объявивший себя сторонником известной экстремистской группировки, взял в плен женщину. Затем заперся в одной из квартир жилого комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между злоумышленником и полицейскими возникла перестрелка. Ранения получили трое стражей порядка. Прохожий, который случайно оказался неподалеку, убит. В результате спецоперации террориста удалось ликвидировать. Заложница не пострадала. Сейчас полиция проверяет связь злоумышленника с экстремистскими организациями.