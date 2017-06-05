В Австралии мужчина взял в плен женщину и устроил стрельбу по полицейским: убит случайный прохожий

Новости Австралии. Трагедия с захватом заложника разыгралась в австралийском Мельбурне. Террорист, объявивший себя сторонником известной экстремистской группировки, взял в плен женщину. Затем заперся в одной из квартир жилого комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.