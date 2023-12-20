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В Австралии лесной пожар вышел из-под контроля

20 декабря 2023 07:01
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Лесной пожар в Австралии вышел из-под контроля. Возгорание началось на расстоянии 400 километров от Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии лесной пожар вышел из-под контроля-1

Позже дым начал распространяться дальше. Огонь уже охватил 130 тысяч гектаров земли. Ухудшилось качество воздуха в штате Новый Южный Уэльс. В регионе также зафиксировали грозу и сильный ветер.

# Пожар

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