В Австралии лесной пожар вышел из-под контроля

Лесной пожар в Австралии вышел из-под контроля. Возгорание началось на расстоянии 400 километров от Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже дым начал распространяться дальше. Огонь уже охватил 130 тысяч гектаров земли. Ухудшилось качество воздуха в штате Новый Южный Уэльс. В регионе также зафиксировали грозу и сильный ветер.