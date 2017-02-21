В Австралии легкомоторный самолет врезался в торговый центр: погибли 5 человек

Новости Австралии. ЧП в австралийском Мельбурне. Легкомоторный самолет врезался в торговый центр. На момент катастрофы магазин был еще закрыт. По последним данным, жертвами инцидента стали 5 человек. Среди погибших – только пассажиры и члены экипажа самолета.

Они летели чартерным рейсом на остров Кинг. Местные СМИ сообщают, что на борту находились американские туристы. На месте крушения начался сильный пожар. Полиция эвакуировала местных жителей из зоны аварии.

Что привело к катастрофе, пока точно не установлено. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Самолет успел подать сигнал бедствия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.