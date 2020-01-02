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В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей

02 января 2020 12:10
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Новости Австралии. Массовая эвакуация началась на юго-востоке Австралии. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей-1



В течение 48 часов свои дома покинут около 4 тысяч человек в штате Виктория. Приказ об эвакуации получили и жители штата Новый Южный Уэльс.

В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей-3

Десятки тысяч туристов вынуждены ждать спасения на берегу океана. На помощь им власти отправили военные корабли и вертолёты.

В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей-6

Напомним, пожары в Австралии начались в сентябре. За этот период погибли около 20 человек, разрушено более тысячи домов. Огонь уничтожил около 5 миллионов гектаров леса.

В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей-9

# Пожар # Фотофакт

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