В Австралии из-за пожаров массово эвакуируют жителей

Новости Австралии. Массовая эвакуация началась на юго-востоке Австралии. Причина – лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В течение 48 часов свои дома покинут около 4 тысяч человек в штате Виктория. Приказ об эвакуации получили и жители штата Новый Южный Уэльс.

Десятки тысяч туристов вынуждены ждать спасения на берегу океана. На помощь им власти отправили военные корабли и вертолёты.