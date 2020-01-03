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В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома

03 января 2020 09:03
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Новости Австралии. В нескольких регионах Австралии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома-1

Пламя вплотную подобралось к населенным пунктам штатов новый Южный Уэльс и Виктория. Зону бедствия в течение 48 часов должны покинуть более 4 тысяч человек. Десятки тысяч туристов, отдыхавших на побережье, вынуждены ждать спасения прямо на берегу океана. На магистралях образовались огромные очереди из машин. Власти делают все возможное, чтобы облегчить доступ к автодорогам.

В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома-4

В южной части страны зафиксировано около 200 лесных пожаров. Борьбу с огненной стихией ведут более тысячи пожарных и десятки единиц спецтехники. Погибли 17 человек, еще столько же числятся пропавшими без вести.

В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома-7

В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома-9

В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома-11

# Фотофакт

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