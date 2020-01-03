В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома

Пламя вплотную подобралось к населенным пунктам штатов новый Южный Уэльс и Виктория. Зону бедствия в течение 48 часов должны покинуть более 4 тысяч человек. Десятки тысяч туристов, отдыхавших на побережье, вынуждены ждать спасения прямо на берегу океана. На магистралях образовались огромные очереди из машин. Власти делают все возможное, чтобы облегчить доступ к автодорогам.