В Австралии из-за лесных пожаров погибли 17 человек, 4 тысячи жителей покинули свои дома

Новости Австралии. В нескольких регионах Австралии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В нескольких регионах Австралии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пламя вплотную подобралось к населенным пунктам штатов новый Южный Уэльс и Виктория. Зону бедствия в течение 48 часов должны покинуть более 4 тысяч человек. Десятки тысяч туристов, отдыхавших на побережье, вынуждены ждать спасения прямо на берегу океана. На магистралях образовались огромные очереди из машин. Власти делают все возможное, чтобы облегчить доступ к автодорогам.
В южной части страны зафиксировано около 200 лесных пожаров. Борьбу с огненной стихией ведут более тысячи пожарных и десятки единиц спецтехники. Погибли 17 человек, еще столько же числятся пропавшими без вести.