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В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию

20 января 2018 14:13
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Новости Австралии. Чрезвычайное происшествие в Австралии. Из-под контроля вышли два очага возгорания в Национальном королевском парке к югу от Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-1

Главная подъездная дорога оказалась заблокирована огнём. В результате, около 200 туристов не могли покинуть охваченный пламенем парк.

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-3

Спасателям пришлось вывозить путешественников из опасной зоны по морю. Сейчас в тушении принимают участие сотни специалистов и десятки единиц техники. Задействованы вертолёты.

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-5

Всего в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано до 50 очагов возгорания. Причина в аномально высоких температурах. В последний раз столбики термометров показывали плюс 40 в Австралии в 1939 году. 

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-7

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-9

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-11

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-13

В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию-15

# Пожар # Фотофакт

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