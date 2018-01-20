В Австралии горит Национальный королевский парк: около 200-та туристов не успели покинуть охваченную пламенем территорию

Новости Австралии. Чрезвычайное происшествие в Австралии. Из-под контроля вышли два очага возгорания в Национальном королевском парке к югу от Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Чрезвычайное происшествие в Австралии. Из-под контроля вышли два очага возгорания в Национальном королевском парке к югу от Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная подъездная дорога оказалась заблокирована огнём. В результате, около 200 туристов не могли покинуть охваченный пламенем парк.
Спасателям пришлось вывозить путешественников из опасной зоны по морю. Сейчас в тушении принимают участие сотни специалистов и десятки единиц техники. Задействованы вертолёты.
Всего в штате Новый Южный Уэльс зафиксировано до 50 очагов возгорания. Причина в аномально высоких температурах. В последний раз столбики термометров показывали плюс 40 в Австралии в 1939 году.