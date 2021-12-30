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В Австралии демонстранты подожгли здание бывшего парламента

30 декабря 2021 20:58
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Новости Австралии. В Канберре демонстранты, выступавшие за права аборигенов, подожгли здание бывшего парламента. И это не в знак протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австралии демонстранты подожгли здание бывшего парламента-1

Они сами сильно перепугались, увидев пламя и дым. Просто участники митинга, коренные местные жители, решили провести традиционный обряд так называемого курения. Но что-то пошло не так. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Исправляли ее пожарные расчеты, которые, к счастью, быстро оказались на месте происшествия. Пострадавших нет, но на права аборигенов власти точно обратили внимание.  

# Акции протеста # Фотофакт

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