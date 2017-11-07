В Австралии автомобиль протаранил здание школы: погибли дети

Новости Австралии. Чрезвычайное происшествие в австралийском Сиднее. Легковой автомобиль выехал с дороги и протаранил здание начальной школы, где проходили занятия. В результате инцидента пострадали более 20 учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятеро были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Позже двое из них скончались. За рулем автомобиля была 52-летняя женщина, ее привезли в больницу для взятия анализов на предмет наркотического и алкогольного опьянения. Представители полиции штата заявили, что не связывают произошедшее с терроризмом.