В Астане бушует снежный буран: ветер сдувает людей и машины

Новости Казахстана. В Астане введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе бушует снежный буран.

Власти рекомендуют приостановить деятельность всех объектов инфраструктуры, за исключением экстренных служб. На улицу выходить попросту опасно: шквалистый ветер сдувает пешеходов и машины. В нескольких районах из-за непогоды возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Накануне для школьников и студентов были отменены занятия. Закрыт аэропорт. Приостановлено движение пригородных автобусов. Начинает поступать информация о разрушениях.