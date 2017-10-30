В Армении вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду

Новости Армении. Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в детском саду армянского города Армавир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров злоумышленник позволил уйти сотрудникам и большинству детей, оставив в заложниках одного ребенка.

Мужчина требует встречи с бывшей женой, которая работает в этом детском саду. Кроме того, сообщается, что его теща является заведующей учреждения.

По сообщениям СМИ, мужчина повредил ухо одной из воспитательниц. Другие источники указывают на то, что он также ударил ножом местную медсестру. В настоящий момент полиция ведет переговоры со злоумышленником.