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В Армении ветераны спецслужб требуют проверить работу 12 биолабораторий. Все финансируются Штатами

13 марта 2022 18:44
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Украинские лаборатории могут быть лишь звеном большой биоцепочки. По информации Минобороны России, США создали подобные объекты едва ли не во всех странах постсоветского пространства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Какие патогены американцы исследовали в лабораториях на территории Украины – читайте здесь.  

Не зря, возможно, заволновались ветераны спецслужб Армении. Они требуют проверить работу 12 биолабораторий на территории своей страны. Все финансируются Штатами.  

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# Международная политика # Илона Волынец

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