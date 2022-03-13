Украинские лаборатории могут быть лишь звеном большой биоцепочки. По информации Минобороны России, США создали подобные объекты едва ли не во всех странах постсоветского пространства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Какие патогены американцы исследовали в лабораториях на территории Украины – читайте здесь.
Не зря, возможно, заволновались ветераны спецслужб Армении. Они требуют проверить работу 12 биолабораторий на территории своей страны. Все финансируются Штатами.
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