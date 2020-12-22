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В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна

22 декабря 2020 10:49
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Новости Армении. Армянская оппозиция анонсировала на 22 декабря масштабные протесты по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На центральной площади Еревана собираются противники премьер-министра страны.

Требуя отставки Никола Пашиняна, 17 оппозиционных партий начинают бессрочную забастовку.

В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна-1

За порядком в городе следят десятки правоохранителей. Сотрудники оцепили здание правительства, наряды выставлены и у здания МИД Армении.

В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна-4

Никол Пашинян: я планирую подробнее рассказать, в чём причина событий последних месяцев. Я не могу сделать это прямо сейчас

Массовые митинги в армянской столице не прекращаются с момента подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие называют премьера предателем и считают, что принятый документ не выгоден армянской стороне.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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