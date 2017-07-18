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В Аргентину пришли аномальные морозы: – 25 градусов и полуметровые сугробы

18 июля 2017 12:14
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Новости Аргентины. Метель и – 25 на термометре: природная аномалия накрыла город Барилоче в Аргентине. Такой зимы здесь не видели более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дома и улицы покрылись полуметровым слоем снега. Буря повалила деревья, оставила без света десятки тысяч местных жителей и нарушила авиасообщение. Несколько населенных пунктов остались отрезанными от мира. Туда организован подвоз продуктов питания и дров. По сообщениям синоптиков, снегопады в ближайшие дни не прекратятся.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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