В Аргентину пришли аномальные морозы: – 25 градусов и полуметровые сугробы

Новости Аргентины. Метель и – 25 на термометре: природная аномалия накрыла город Барилоче в Аргентине. Такой зимы здесь не видели более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дома и улицы покрылись полуметровым слоем снега. Буря повалила деревья, оставила без света десятки тысяч местных жителей и нарушила авиасообщение. Несколько населенных пунктов остались отрезанными от мира. Туда организован подвоз продуктов питания и дров. По сообщениям синоптиков, снегопады в ближайшие дни не прекратятся.