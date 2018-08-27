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В Аргентине зоозащитники и добровольцы спасли стаю касаток: видеофакт

27 августа 2018 14:03
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Новости Аргентины. Зоозащитники аргентины спасли целую стаю касаток. Морских млекопитающих выбросило на берег волной прилива, и они не могли самостоятельно уйти на глубину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине зоозащитники и добровольцы спасли стаю касаток: видеофакт-1

В операции, которая длилась почти сутки, кроме сотрудников организации по охране морской природы приняли участие местные представители власти и добровольцы.

# Спасение # Фотофакт

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