В Аргентине зоозащитники и добровольцы спасли стаю касаток: видеофакт

Новости Аргентины. Зоозащитники аргентины спасли целую стаю касаток. Морских млекопитающих выбросило на берег волной прилива, и они не могли самостоятельно уйти на глубину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Зоозащитники аргентины спасли целую стаю касаток. Морских млекопитающих выбросило на берег волной прилива, и они не могли самостоятельно уйти на глубину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В операции, которая длилась почти сутки, кроме сотрудников организации по охране морской природы приняли участие местные представители власти и добровольцы.