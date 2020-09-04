В Аргентине за сутки выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом

Новости мира. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют многие страны мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Аргентине за сутки выявили более 12 тысяч случаев заражения, что стало самым большим приростом в стране с начала пандемии.

Эпидемиологическая обстановка в республике ухудшается даже несмотря на карантин, действующий уже более 5 месяцев. Локдаун в свою очередь оказывает негативное влияние на экономику страны и уровень безработицы, который уже превысил 10 %.