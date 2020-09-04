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В Аргентине за сутки выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом

04 сентября 2020 13:23
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Новости мира. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом фиксируют многие страны мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Аргентине за сутки выявили более 12 тысяч случаев заражения, что стало самым большим приростом в стране с начала пандемии.

В Аргентине за сутки выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом-1

Эпидемиологическая обстановка в республике ухудшается даже несмотря на карантин, действующий уже более 5 месяцев. Локдаун в свою очередь оказывает негативное влияние на экономику страны и уровень безработицы, который уже превысил 10 %.

В Аргентине за сутки выявили более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом-4

Рекордный суточный прирост зараженных зафиксирован и в Дании. Там выявили 179 новых инфицированных – это самый высокий показатель за более чем 4 месяца.

# Коронавирус # Фотофакт

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