В Аргентине сотни авиарейсов отменили из-за забастовки персонала

Новости Аргентины. Сотни рейсов были отменены или перенесены в крупных аэропортах Аргентины из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие требуют улучшений условий труда.
Новости Аргентины. Сотни рейсов были отменены или перенесены в крупных аэропортах Аргентины из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие требуют улучшений условий труда.
От стачки пострадали более 10 тысяч пассажиров, некоторые из них летели в другие страны, но вынуждены были застрять в Аргентине в ожидании вылета самолетов, которые были отложены на неопределенное время. Как сообщили в профсоюзе, руководство авиакомпаний решило пойти навстречу протестующим с условием, чтобы те как можно быстрее приступили к работе.