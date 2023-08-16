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В Аргентине сотни авиарейсов отменили из-за забастовки персонала

16 августа 2023 10:11
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Новости Аргентины. Сотни рейсов были отменены или перенесены в крупных аэропортах Аргентины из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие требуют улучшений условий труда.

В Аргентине сотни авиарейсов отменили из-за забастовки персонала-1

От стачки пострадали более 10 тысяч пассажиров, некоторые из них летели в другие страны, но вынуждены были застрять в Аргентине в ожидании вылета самолетов, которые были отложены на неопределенное время. Как сообщили в профсоюзе, руководство авиакомпаний решило пойти навстречу протестующим с условием, чтобы те как можно быстрее приступили к работе.

# Забастовка # Новости Аргентины # Фотофакт

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