В Аргентине сотни авиарейсов отменили из-за забастовки персонала

От стачки пострадали более 10 тысяч пассажиров, некоторые из них летели в другие страны, но вынуждены были застрять в Аргентине в ожидании вылета самолетов, которые были отложены на неопределенное время. Как сообщили в профсоюзе, руководство авиакомпаний решило пойти навстречу протестующим с условием, чтобы те как можно быстрее приступили к работе.