В Аргентине протестуют против безработицы и повышения цен

Новости Аргентины. Многотысячные марши протеста против безработицы и повышения цен прошли в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буэнос-Айресе на демонстрацию вышли более 70 тысяч человек. Люди заблокировали ключевые магистрали аргентинской столицы в результате чего город был частично парализован. Протестующие требовали дать им возможность работать и организовать помощь миллионам голодающих по всей стране.