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В Аргентине протестуют против безработицы и повышения цен

19 августа 2021 11:34
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Новости Аргентины. Многотысячные марши протеста против безработицы и повышения цен прошли в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине протестуют против безработицы и повышения цен-1

В Буэнос-Айресе на демонстрацию вышли более 70 тысяч человек. Люди заблокировали ключевые магистрали аргентинской столицы в результате чего город был частично парализован. Протестующие требовали дать им возможность работать и организовать помощь миллионам голодающих по всей стране.

В Аргентине протестуют против безработицы и повышения цен-4

Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией, которая за полгода составила 25 %.

# Акции протеста # Фотофакт

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